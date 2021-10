Mesero responde con burlas a Carlos Muñoz

Durante esta semana el nombre del coach Carlos Muñoz se ha virilizado en redes a través de un video en el que se le puede escuchar señalar el trabajo de un mesero para dar un ejemplo de zona de confort en su conferencia, ahora el mesero aprovecha el suceso para contestarle a Muñoz.

Gil Romero es el nombre del mesero que se hizo viral después de que Muñoz le dijera que "no tenía hambre" porque estaba de mesero en lugar de tomando su curso.

Gil aprovechando la popularidad que tiene en este momento, compartió unos videos en TikTok en los que se burla del coach.

"Sí, este güey soy yo. El famoso mesero. Y lo único que tengo que decir a esto es que –golpea la mesa– ¡a huevo! Tomé curso gratis. Tengo mente de tiburón y me pagaron".

En otro video de Gil Romero se escucha el audio de la conferencia de Muñoz, mientras que Gil aparece con un mandil blanco en el que guarda en bolsas unos paquetes de papas fritas que saca para comérselas y luego las esconde, mientras el audio del mensaje de Muñoz se reproduce: "Esta persona está allá parada y no está aquí sentada porque no tiene el hambre.

Un cibernauta comentó: "Ese día despertaste. No sabías que ibas a ser un héroe, el que quería humillar terminó humillado", a lo que Gil se mostró orgulloso de ser mesero y recordó que ese día fue como cualquier otro, despertó y se fue a trabajar.

"Me acuerdo bien de este día, me desperté normal fui a mi trabajo pero yo siempre he sido un héroe paps, mira, mandilito siempre", expresa mientras muestra su mandil.

