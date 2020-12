Meteorito explota e ilumina el cielo en Japón (VIDEO)

JAPÓN.- Un meteoro brillantemente ardiendo fue visto cayendo del cielo en amplias áreas de Japón, captando la atención en la televisión y las redes sociales.

El meteoro brilló intensamente mientras descendía rápidamente a través de la atmósfera de la Tierra el pasado domingo 29 de noviembre.

Muchas personas y medios en el oeste de Japón informaron en las redes sociales que vieron la rara vista.

La televisión pública NHK dijo que sus cámaras en las prefecturas centrales de Aichi, Mie y otros lugares capturaron la bola de fuego en el cielo del sur de país.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK