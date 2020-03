Ministro de Países Bajos se desmaya durante conferencia del Covid-19

CANCÚN.- Esta tarde el ministro de Atención Médica de Países Bajos, Bruno Bruins, se desmayó en medio de un debate sobre la pandemia del coronavirus Covid-19 que ha cobrado la vida de más de 8,600 personas a nivel mundial. De manera preliminar se indicó que se debió al cansancio del ministro.

El periodista Amichai Stein compartió en cuenta de Twitter el video en el que se aprecia a Bruins desplomarse y varias personas intentando ayudarle, poco después el ministro recupera la postura y toma un vaso de agua.

#BREAKING: Dutch Minister of medical care @bruno_bruins collapses during #coronavirus debate from tiredness pic.twitter.com/v1c4ctn4rA