Muere futbolista egipcio que sufrió infarto durante un partido

Ahmed Refaat, delantero egipcio del equipo Modern Future FC, falleció este sábado 6 de julio tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Primera División de Egipto hace unos meses.

En marzo, el atacante de 31 años fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos después de sufrir un infarto que duró más de una hora mientras jugaba un encuentro de su liga local.

El video del cuerpo inmóvil de Ahmed en plena cancha se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter) tras darse a conocer su fallecimiento; cabe recalcar que tal video es de hace meses.

