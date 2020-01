Muere hombre tras ser atacado por su propio gallo de pelea

CANCÚN.- Un hombre falleció en el hospital después de que su gallo de pelea le cortara el cuello.

Esto sucedió en la India, cuando Saripalli Chanavenkateshwaram Rao llevaba a su gallo a una pelea local; el hombre había preparado a su ave para la ocasión, colocándole una navaja en la pata, sin embargo, no contaba con que el animal lo atacaría brutalmente.

Posteriormente, el hombre fue llevado a un hospital, donde falleció, informó un vocero de la policía local.

La situación no afectó el desarrollo del evento, que continuó como si no hubiera pasado nada. No hubo arrestos.

Rao era originario de Andhra Pradesh, India, y era un participante frecuente en las peleas de gallos.

Con información de Noticieros Televisa.