Europa.- Caelie Wilkes, una mujer británica, descubrió que todo el mimo con el que había cuidado a su pequeña plantita suculenta durante los últimos dos años había sido en vano: era de plástico.

Sin embargo, aunque Caelie estaba convencida de que su planta resistía contra viento y marea, llegó el momento de trasplantarla a otra maceta y se dio cuenta que la planta no tenía raíces, sino un trozo de corcho en su base.