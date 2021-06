Mujer se enfrenta a oso para defender a sus perros

Valle de San Gabriel, California.- Una joven de 17 años se enfrentó en California, Estados Unidos, a un oso para salvar a sus perros.

Medios estadounidenses dieron cuenta del hecho, ocurrido el lunes en el Valle de San Gabriel, California, y que se hizo viral al difundirse el video, captado por una cámara de vigilancia.

La grabación, que un primo de la chica subió a TikTok, muestra a un oso con sus cachorros caminando por la barda de la casa de la joven, identificada como Hailey.Los perros corren, ladran y enfrentan al animal, que se defiende.

En ese momento se ve a Hailey salir corriendo y empujar al oso, tras lo cual toma a uno de los perros y ordena a los demás entrar a la casa.

IMPRESIONANTE! Una mujer salvó a sus perros de un oso. Alarmada por los ladridos de sus mascotas, salió corriendo a defenderlos, incluso empujó al oso.

.

.

.

.

.

Cota 905/ Patria/ Padrino López pic.twitter.com/8A7QmuJUNg — La Cereza Dulce Noticias (@LaCerezaDulce_) June 1, 2021

La madre de Hailey, Citlally Morinico, dijo en su cuenta de Facebook que se trató de "uno de los momentos más atemorizantes de mi vida".

La televisora KTLA señaló que Hailey pensó primero que los perros ladraban a otros pero cuando salió a ver, se dio cuenta de la presencia del oso en la barda.

"Vi que había agarrado a mi perra Valentina, y corrí. Es una cachorra. Lo primero que pensé es empujar al oso. Y de alguna manera, funcionó", dijo Hailey.

De acuerdo con KTLA, la joven sufrió un esguince en un dedo, pero fuera de eso está bien.

Hailey recomienda a la gente no imitarla. "No empujen a los osos. No hagan lo que yo hice. El resultado podría no ser el mismo". declaró.

También te puede interesar:

Reportera se graba teniendo relaciones sexuales en pleno programa

¡Se acabó la maldición! Cruz Azul es campeón

Horóscopo hoy: martes 1 de junio de 2021