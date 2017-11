Neoyorkino perseguido por ‘niño diabólico’, logra fotografiarlo (Fotos)

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Desde agosto pasado, un neoyorkino reporta en redes sociales la presencia de un 'niño diabólico', con una hendidura en su cabeza.

La historia de Adam Ellis, residente de Nueva York quien afirmó ser perseguido por el fantasma de un niño, ha hipnotizado a muchos usuarios de Twitter, informó el portal RT.

El hombre publicó en su cuenta espeluznantes fotografías como supuesta evidencia de su experiencia paranormal.

La historia comenzó el pasado 7 de agosto, cuando Adam lanzó un mensaje de que en su apartamento estaba "siendo perseguido por el fantasma de un niño muerto, y él está tratando de matarme".

It's better to just watch the video, since the nannycam records everything now. pic.twitter.com/J7PpFviJmU