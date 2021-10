Niña camina por la calle con su abuelita: indigente intenta secuestrarla

Cámaras de seguridad en Nueva York han captado el momento en el que un indigente intenta secuestrar a una niña que caminaba de la mano con su abuelita. Esta evidencia se ha viralizado a través de las redes sociales dejando impactados a los espectadores.

Este terrible acto sucedió durante el día. Afortunadamente el secuestro no se logró por parte del sujeto el cual ya fue detenido por las autoridades.

El video que se difundió por medios locales y redes sociales se puede observar a una mujer de la tercera edad caminando con tres niños y en sentido contrario a una persona del sexo masculino caminando tranquilamente.

Cuando la abuelita junto con los niños se encuentra cruzando el paso peatonal el indigente de manera inmediata arrebata de las manos a su nieta, la señora reacciona pero el hombre es más fuerte que ella y no se la puede quitar, el agresor sale corriendo y la abuela también.

Pero no todo está perdido, un señor que iba transitando por la calle en un coche negro se da cuenta del secuestro por lo que detiene el auto y baja rápidamente para brindarle apoyo a la abuela. También se aprecia como otra persona corre al rescate de la menor.

New video: The scary moment a man snatched a 3-year-old girl off a Bronx street as she walked with her grandma



Good Samaritans intervened and he didn't make it very far with the child



Full story: https://t.co/19XRrJ0kUM pic.twitter.com/sm15nWsnjH