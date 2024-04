Niña perdida cree que Mariska Hargitay es policía y le pide ayuda

La actriz Mariska Hargitay se encontraba grabando ‘La Ley y el Orden: UVE’ en Nueva York la semana pasada cuando una niña perdida le pidió ayuda creyendo que era una oficial de policía de verdad.

El elenco de la famosa serie de televisión policíaca se encontraba filmando un episodio en el área de juegos infantiles Anne Loftus del parque Fort Tryon, cuando en medio de la grabación, una pequeña se acercó a Mariska para pedirle ayuda porque se había separado de su mamá y tenía miedo.

La niña corrió directo a Mariska pues vio que traía una placa de policía colgada en su cinturón, por lo que supuso que se trataba de una oficial de policía de verdad y no una actriz.

La mente de la niña estaba tan enfocada en recibir ayuda de alguien, que ni siquiera se dio cuenta de que a sus espaldas estaba todo un equipo de grabación, con grandes cámaras y micrófonos.

A pesar de no ser policías, Mariska Hargitay junto con su compañero de reparto, Ice-T, no dudaron ni por un segundo en ayudar a la niña y después de unos 20 minutos, por fin lograron encontrar a la madre de la pequeña.

Las cámaras de muchos lograron capturar las sonrisas de la actriz y la madre de la niña al darse cuenta que lo peor ya había pasado.

Como se ha hecho de costumbre, las imágenes de lo sucedido se compartieron una infinidad de veces en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

