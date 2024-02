Ninel Conde vive momento de angustia: se desmaya por comer pizza

En medio de su “Storytime” sobre el incidente, Ninel Conde también aprovechó para compartir algunos detalles sobre su vida personal, incluyendo su reciente matrimonio por tercera vez con un hombre más joven que ella, añadiendo un toque de humor a la situación.

Según relató, luego de disfrutar de dos porciones de pizza, la artista experimentó una intensa molestia estomacal al día siguiente, que terminó desmayándose.

Conde compartió en sus plataformas digitales que luego de consumir dos porciones de pizza, las cuales describió como "bastante gordas", comenzó a experimentar malestar.

"Me sentía tan llena, me sentía tan abotargada; me tomé un tecito para al día siguiente sacar toda esa harina"