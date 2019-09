¡No es fake! Usa como separador de libro... ¿Un taco?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Te gustan los separadores de libros? En ocasiones se suele usar lo que se tiene a la mano, para no perder la página como por ejemplo, una hoja, una servilleta, un lápiz y hasta un taco.

De acuerdo con el portal de noticias Excélsior, en Indiana, Estados Unidos, una bibliotecaria publicó en su cuenta de Twitter una foto de un libro manchado por un taco que al parecer alguien utilizó como separador... o como plato.

En la imagen se puede ver la tortilla completamente aplastada y restos del relleno pegados a las hojas.

¿No tienes un separador de libros? Intenta usar un taco", escribió Amanda Mae en su publicación tras confirmar que se trataba de una foto auténtica de un libro encontrado en el depósito de la biblioteca hace unos años.

Don’t have a bookmark? Try using a taco. (Actual photo of an actual book found in the book drop at my library in Indiana a few years back) pic.twitter.com/yU9jrKoFkF