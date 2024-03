No te hackearon la cuenta: reportan caída en Facebook e Instagram

La mañana de este martes, cientos de personas reportaron fallas al momento de ingresar a sus cuentas de Facebook, Instagram y Messenger, causando pánico, ya que muchos pensaron por un segundo que habían sido hackeados.

Al parecer, si tratas de iniciar o visualizar alguna publicación en FB, la plataforma te indica que tu sesión ha caducado, mientras que en Instagram el feed de publicaciones se queda vacío.

La página Downdetector señala que ambas aplicaciones reportaron fallas a partir de las 10 de la mañana, con un 93 por ciento de fallas al iniciar sesión en Facebook y un 88 por ciento en el caso de Instagram.

Con Messenger, el porcentaje de fallas es del 57 por ciento.

Por fortuna, la red social X (antes Twitter) fue la salvación para todos aquellos cibernautas con fallas en sus otras redes, quienes aprovecharon la situación para hacer memes.

A continuación te dejamos una pequeña, pero divertida recopilación de los mejores memes que circulan por X.

#facebookdown Zuckerberg right now 😂 pic.twitter.com/iqMa0jRxJ8

People coming to X to check if #facebookdown or not 😂 pic.twitter.com/okfstDfbGo