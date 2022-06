Nodal prepara tiradera para J Balvin tras burlarse de sus tatuajes

Luego de que J Balvin bromeara sobre los tatuajes que Christian Nodal se hizo cuando tenía una relación Con Belinda, el cantante de regional mexicano contestó furiosamente sobre esta burla.

A través de sus historias de Instagram, Nodal arremetió contra el colombiano por sus comentarios “fuera de lugar” y para contestar el intérprete de “Adiós Amor”, afirmó que preparará una tiradera para dejarlo callado.

“Como ya todos saben, yo no soy bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón… Para este compa que no ha aprendido, te dieron una patada reciente y no entendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar (la patada) porque yo uso botas vaqueras… Ojala que a mi si me respondas ‘Julito’” aseveró Nodal.

El artista añadió que esta tiradera tiene el objetivo de darle una lección y dar a conocer que Balvin “es un referente de todo lo que está mal en esta industria”.

Nodal por segunda ocasión comentó que el intérprete de “Mi gente” “no tiene talento, y que si quiere hacer reír a la gente tan solo debe hacer un en vivo y “cantar”.

“Dime tú de que sirve que llegues a tus conciertos súper llenos… si tú música no llena nada”

Finalmente, el exprometido de Belinda informó que en punto de las 12:00 (horario de Sonora) la tiradera se estrenará, pieza que promete ser “una obra de arte”.