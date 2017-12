Noquean a luchador y lo 'reviven' en pleno reality show

Agencia

RUSIA.- El luchador estadounidense de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), Cory Hendricks noqueó brutalmente al ruso Konstantín Erojin al inicio de su pelea en Moscú el pasado sábado, obligando al equipo médico a 'resucitar' al luchador ruso.

Hendricks, oriundo de Las Vegas (Estados Unidos) de 29 años, es más conocido por haber tomado parte en 'The Ultimate Fighter', un 'reality' de televisión estadounidense basado en una competición de MMA.

Al debutar en la promoción de MMA rusa Absolute Championship Berkut (ACB), Hendricks derrotó a su oponente en 100 segundos por nocaut técnico. Su impresionante desempeño le valió la oportunidad de pelear en el último del año de ACB en Moscú.

