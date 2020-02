¿Nos engañó? Conoce la historia del niño con enanismo que sufre de bullying

CANCÚN.- Ayer las redes sociales se conmovieron con la historia de Quaden Bayles, un pequeño de 9 años que sufre de bullying en su escuela.

La noticia se volvió tendencia mundial solicitando ayuda para el pequeño que imploraba en el video “que le dieran una soga para matarse”.

Varios famosos se sumaron a la causa. Hugh Jackman publicó un video en el que le mandó el siguiente mensaje a Quaden:

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953