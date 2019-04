Esto dice la profecía de Nostradamus sobre Notre Dame

Agencia

PARÍS, Francia.- Tras el voraz incendio que afectó ayer a la Catedral de Notre Dame, ha comenzado a circular en redes sociales un fragmento que ha sido atribuido a las predicciones de Michel Nostradamus, cuyas obras son consideradas como meramente literarias por la comunidad científica.

"Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía", es la cita retomada por internautas sobre el famoso libro 'Las Profecías' (1555), que supuestamente predice eventos futuros en el mundo y fue escrito por el médico y astrólogo francés.

Este fragmento fue desempolvado en internet este lunes luego del incendio de la Catedral de Notre Dame que convirtió en cenizas el techo y la emblemática torre de la aguja.

Esta hipótesis empezó a circular debido a que la famosa astróloga Jessica Adams publicó un blog sobre este asunto. Allí menciona que el "horóscopo de Notre Dame" da pistas de que este evento del que habló el francés iba a ocurrir justo el 15 de abril de 2019.

The website is now back up after a crash - thanks for your comments! This is the second of the two-part series on the Nostradamus astrology prediction of #NotreDameCathedralFire with new horoscope details.https://t.co/jMPa2CqbCm