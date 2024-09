Oasis anuncia su regreso con gira en 2025 tras 15 años de separación

La icónica banda británica de rock Oasis anunció su esperado regreso tras 15 años de separación. Los hermanos Noel y Liam Gallagher, quienes protagonizaron una de las rivalidades más famosas en la historia de la música, se unirán nuevamente para una serie de conciertos en 2025, marcando el 30º aniversario de su segundo álbum, “(What’s the Story) Morning Glory?”.

El anuncio, realizado el martes a través de la red social X, antes Twitter, confirmó que Oasis dará inicio a su gira mundial en Cardiff, Gales, el 4 de julio de 2025.

La banda, que alcanzó la fama mundial con su álbum debut “Definitely Maybe” en 1994, también se presentará en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín, totalizando 14 conciertos en esta primera etapa de su regreso.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE 🎟️ 8am IST

UK 🎟 9am BST

Full information 👉https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68