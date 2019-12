Obligan a pasajera a cambiarse de blusa que decía: 'Viva Satanás'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer vivió una situación bastante incómoda cuando estaba por despegar el avión en el que se encontraba, pues, por raro que parezca, la obligaron a cambiarse la playera.

Swati Runi Goyal, de 49 años, pretendía viajar desde Key West, Florida, a Las Vegas, Nevada. Portaba una playera que decía “Viva Satanás”.

De acuerdo con el portal de noticias Excélsior, cuando le hicieron la petición de cambio de ropa pensó que se trataba de una broma, pero vio que era en serio cuando un miembro de la tripulación de American Airlines la amenazó con bajarla de la aeronave por traer una ‘camiseta ofensiva’.

"Debido a que me trataron de esta manera, solo puedo imaginar cómo tratan a otros grupos religiosos como los musulmanes”, declaró la mujer al medio The New York Post.

Foto: Redes sociales

Tras denunciar la situación en sus redes sociales, la aerolínea anunció que investigaría el caso.

"La discriminación no tiene cabida en American Airlines”, respondió la empresa.

Además de las disculpas, Goyal revela que ya se contactaron con ella para reembolsarle el dinero de los boletos e indicarle que la investigación contra sus colaboradores continúa.