Operativo por tráfico de personas en la Comic-Con deja 14 arrestos

Un total de 14 personas fueron arrestadas y otras 10 rescatadas como parte de una operación encubierta contra el tráfico de personas en la Comic-Con 2024 de San Diego en California.

Las autoridades de San Diego informaron el rescate de 10 mujeres que serían víctimas de tráfico sexual tras asistir a la famosa convención, que se llevó a cabo el pasado fin de semana.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter y TMZ, la Fuerza Especial contra el Tráfico de Personas de San Diego del Departamento de Justicia de California realizó operaciones para evitar tal delito durante la convención que se realizó del 25 al 27 de julio.

Comic-Con Human Trafficking Sting Results in 14 Arrests, 10 Victims Recovered | Click to read more 👇 https://t.co/olzzgeEaSf