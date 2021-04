¡Otra vez!, Genaro Lozano critica a Costco y a los mexicanos

Esta tarde el conductor Genaro Lozano se volvió tendencia nuevamente en redes sociales tras publicar un tuit, en él criticó a los mexicanos por la confianza que le brindan a la tienda Costco.

En dicho tuit se puede leer:

Rápidamente los internautas le recordaron el hecho de hace unas semanas, en el que él se quejaba de la tienda Costco por pedirle su ticket de compra al salir de la tienda.

Genaro sintió como una ofensa el que le pidieran el ticket y revisaran su compra, por lo que procedió a quejarse en redes sociales alegando que 'no era legal'.

Hola @profeco a @costco no le importa la ley. Dicen que es club privado y revisan tickets de compra. pic.twitter.com/eefyWZq3af

Usuarios de Twitter respondieron el tuit más reciente de Genaro criticándolo por estar a favor del registro telefónico, pero en contra de los procedimientos de seguridad en una tienda.

No, mi ciela, no es "el Estado". Es los incompetentes y corruptos del gobierno actual, que no invierten ni siquiera en antivirus, a los que les hackearon Pemex ¡dos veces!, los que se limpian la cola con la Constitución. Obvio confío más en Costco.