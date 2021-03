¡Pánico en Australia! Millones de arañas invaden las casas de Nueva Gales del Sur

Una alfombra de color marrón, compuesta por millones de arañas, en un intento de escapar de una de las peores inundaciones en la costa este de Australia, han invadido localidades del país con el objetivo de alcanzar terrenos más altos y salvaguardarse.

A medida que lluvias sin precedentes azotan la costa de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland, causando inundaciones generalizadas, los animales e insectos luchan por escapar de las aguas.

Matt Lovenfosse, un residente de Nueva Gales del Sur, quedó asustado al presenciar los miles de arácnidos cerca de su casa este lunes.

My hometown is flooding right now. And for those who wonder if there’s really a lot of spiders in Australia. See the brown in this pic? That’s all spiders trying to escape the flood pic.twitter.com/dk8ydGmHwg