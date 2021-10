Pánico en China: Lluvia de Drones cae sobre multitud en pleno show (video)

Un espectáculo de drones fallido terminó en una lluvia de estos vehículos aéreo. El suceso ocurrió en la ciudad de Zhengzhou, en China, cuando se celebraba un show de luces con drones en el cielo.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. De repente y en plena actuación, los drones comenzaron a fallar. Varios de los pequeños dispositivos cayeron y golpearon edificios, mientras los espectadores gritan y se alejan.

Drones malfunctioning in China and falling to the ground 🚁pic.twitter.com/x0fL4j5Yth