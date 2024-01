Paola Suárez: En plena transmisión, agentes del MP piden videos de sus cámaras

Una vez recuperada en su habitación como era su rutina habitual, Paola Suárez realizó una transmisión para hablar con sus fans acerca de lo que sucedió en manos de su ahora ex prometido, entre lágrimas y con la voz entrecortada, ofreció escasos detalles sobre su situación legal.

En el en vivo 'Patitas', como cariñosamente la llaman sus seguidores, recibía mensajes llenos de afecto y comprensión. Además de expresiones de amor, sin embargo, algunos de sus seguidores le cuestionaron y la sentenciaron a que no le permita a su agresor entrar de nuevo a su vida.

Ver a Paolita Suarez así de verdad que me rompe el corazón💔por qué absolutamente nadie debe pasar ante este tipo de maltratos en una relación😪 pic.twitter.com/KAkPnYVH1m — Ale🇲🇽❤️ (@AlexaC096) January 12, 2024

“Hay policías afuera de mi casa, no se puede acercar, no tenemos contacto”, dijo la “perdida” a sus seguidores, que por momentos salía del cuadro para atender su herida ensangrentada nariz. Además, no podía contener las lágrimas y le resultaba difícil controlarse.

“No entiendo por qué me pasan este tipo de cosas a mí, a veces soy la que sufre un poco más. No entiendo”.

“Tengo golpes en los pies, en la panza en la espalda, tarde o temprano van a salir las cosas, no coman ansias, yo solamente les digo espérense poquito, van a llegar a ver el video”.

Sale Vídeo en donde se ve a Paolita Suárez aventándose del segundo piso para alcanzar a su pareja que le había robado dinero. pic.twitter.com/lFtHYDaGyl — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 12, 2024

Mientras Suárez platicaba ante casi 50 mil de sus segidores, la transmisión fue interrumpida debido a que recibió la visita de agentes del Ministerio Público, asegurando que debía terminar la plática con sus fans debido a qué le harían más entrevistas.

Hasta el momento de manera oficial, se sabe que presentó la denuncia ante las autoridades y hay dos carpetas de investigación abiertas en el caso, por lo que dijo no podría revelar detalles del proceso, así como de los hechos.

