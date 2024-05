Papa Francisco canonizará a Carlo Acutis, ‘El influencer de Dios’

Carlo Acutis, un adolescente prodigio de la informática y devoto católico conocido como el "influencer de Dios", está en camino de convertirse en el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

Jorge Mario Bergoglio, actual papa de la Iglesia católica, reconoció un segundo milagro atribuido a Acutis, lo que allana el camino para su canonización.

Nacido en Londres en 1991, Carlo Acutis se trasladó a Milán con su familia. A pesar de que sus padres no eran religiosos, su fe fue alimentada por su niñera polaca. Acutis mostró una intensa devoción religiosa desde una edad temprana, combinándola con su habilidad para la informática.

El joven creó un sitio web que documentaba milagros eucarísticos y usaba sus habilidades tecnológicas para difundir la fe católica. Carlo Acutis falleció de leucemia en 2006, a los 15 años.

Primer Milagro: Curación de un Niño Brasileño

El primer milagro reconocido por el Vaticano ocurrió en 2013, cuando un niño brasileño con un defecto congénito en el páncreas fue curado tras oraciones dirigidas a Acutis. Este milagro llevó a su beatificación en 2020.

Segundo Milagro: Curación de una Joven Costarricense

El milagro más reciente, que ha sido clave para su canonización, involucra a una joven costarricense que sufrió un traumatismo craneal tras una caída. Su madre rezó por su recuperación ante la tumba de Acutis en Asís, Italia, y la joven se recuperó completamente.

El 23 de mayo del 2024, durante una audiencia con el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el Papa autorizó los decretos para la canonización de varios beatos, entre ellos Carlo Acutis.

Con el reconocimiento de dos milagros, el siguiente paso en el proceso de canonización es una reunión de cardenales convocada por el Sumo Pontífice para fijar la fecha de su canonización.

Este consistorio marcará la culminación del camino hacia la santidad para Acutis, quien fue declarado venerable en 2018 y beatificado en 2020.

