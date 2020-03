Paro nacional #UnDíaSinNosotras es una excusa para las mujeres flojas: La Mars Aguirre

La Mars se sube al tren feminista… pero no cómo lo estás pensando.

Mars Aguirre o “LaMars”, la joven que hace un tiempo se hizo viral por atacar al sistema educativo, compartió en un video en sus redes sociales dando su postura sobre el paro nacional del 9 de marzo.

En el video, la joven se lanza contra las mujeres afirmando que el paro es sólo un pretexto para “las mujeres huevonas” que no quieren trabajar.

Además, consideró que las protestas contra los feminicidios son ridículos, al afirmar que en enero pasado “sólo” 73 mujeres fueron asesinadas en México, en comparación con los 2819 hombres en el mismo período.

En redes sociales el video causó reacciones de repudio y burla contra la joven. Algunos la acusan de únicamente simular una postura transgresora con tal de revivir su fama.

No tenía idea de la importancia de terminar la prepa hasta que vi a la Mars Aguirre dando su opinión sobre los feminicidios en México

la mars diciendo “pinches viejas huevonas” ajajaja no mames, ni yo que me daba hueva la escuela hice un video echandole la culpa al sistema y quien sabe que tanta ladradera más nomas pa tomarme 3 años sabáticos y terminar estudiando otra vez, tu si eres huevona

Me da mucha risa que se tomen en serio a la "Mars", nmms ya todas sus op son un chiste y lo único que busca es ser viral. Vi su video y no pude ofenderme. Qué esperan de esta pendeja???? Lógica???? Seriedad??? Un poquito de neuronas?? Claro que no jsjajajaj pic.twitter.com/wC3rPMvJ0u