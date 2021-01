Paty Navidad se manifiesta ante la suspensión de su cuenta de Twitter

Cancún.- La actriz mexicana Patricia Navidad se manifestó ante Twitter por la suspensión de su cuenta, pero ¿que hizo Paty para que la red social tomara esta decisión?

Desde que inició la pandemia, la artista detalló que este era un plan mundial para controlar a las personas a través de nanotecnología, la red 5G y chips que se le implantaron a los seres humanos.

Navidad además ha mostrado su apoyo al ex presidente Donald Trump desde que inició su campaña de reelección.

La actriz dijo el jueves que los medios de comunicación tergiversan lo que ella ha expresado, pues confesó que por ejemplo, ella nunca dijo que la vacuna contendrá un chip para controlar las mentes, pero que si tenía nanotecnología, situación por la que ella no se la pondrá.

Patricia Navidad se manifiesta en Instagram

Ante la suspensión de su cuenta, afirmó que no tiene miedo a la cancelación de sus redes sociales, pues no le hará cambiar su forma de pensar. Además escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: