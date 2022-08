El Dr. Simi logró ser el protagonista del concierto que Lady Gaga ofreció en Toronto, Canadá, luego de que un fan le aventara el famoso muñeco y este se estrellara en la cara de la cantante.

En el metraje que se ha hecho tendencia en Twitter, se puede apreciar a la protagonista de “La Casa Gucci”, cantando el tema “Hold my hand”, mientras que un peculiar objeto golpea parte de su rostro, aunque Gaga se mostró profesional y continuó con el show, los videos y memes han inundado las redes sociales.

Es importante resaltar que muchos “little Moster” reprobaron el acto, pero el fanático se mostró arrepentido por lo sucedido, al parecer lastimar a su ídolo no fue parte de su plan.

“Le pegué a Gaga en la cara con el Dr. Simi”, escribió el usuario. El internauta también grabó al peluche cuando llegó al concierto.

Mientras unos apoyaron al seguidor de la cantante otros comentaron que no son las formas de enviar regalos a la artista y que tal vez por ese accidente, la también actriz no quiera venir a Latinoamérica.

“Amigo, ahorre más de tres años para esto, porque sé que será demasiado raro que gaga vuelva a LATAM, tan privilegiado no soy eh jajaja y tengo dos trabajos”, expresó un internauta.

“El peluche que agredió anoche a Lady Gaga en el escenario de la #ChromaticaBallToronto fue sentenciado a 10 años de prisión por un juez en Toronto esta mañana”, ironizó otro usuario.

