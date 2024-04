¿Pensando usar una manga gástrica? Checa la terrible situación que vive esta Tiktoker

Una cuestión que genera interés en la sociedad es el abanico de opciones disponibles para perder peso. Desde dietas hasta intervenciones más invasivas como cirugías de estómago, banda o la manga gástrica. Sin embargo, estas medidas extremas pueden tener consecuencias graves.

Ejemplo de esto es el caso trágico de Mariana den Hollander, reconocida escritora y creadora de contenido en TikTok, ha compartido un video revelador en el que detalla las secuelas que ha experimentado en su organismo tras someterse a una cirugía de manga gástrica y bypass gástrico en 2009.

En su cuenta de TikTok, donde es conocida por sus libros como 'La cirugía que más pesa: Mi camino con manga y bypass gástrico', Mariana expone abiertamente las graves consecuencias de estos procedimientos para perder peso, generando un gran impacto en la plataforma.

En el video, que se ha vuelto viral, la autora relata cómo estos procedimientos han afectado su sistema digestivo, causando serias complicaciones. Entre las impactantes revelaciones, Mariana confiesa que una de las secuelas del manga gástrico es la pérdida de control sobre sus esfínteres, llegando a experimentar un episodio vergonzoso durante una caminata de 40 minutos.

​"Soy paciente bariátrica y muchas veces en la calle me hago c*ca en los pantalones, tal y como me acaba de ocurrir haciendo una caminata de 40 minutos. ¡Cag*ada!".

Además de la complicada situación que vive la autora, compartió que en ocasiones también padece de ataques de flatulencias que resultan físicamente dolorosos, además de lo molesto y penoso que suele resultar para ella y las personas que la acompañan.

"Soy paciente bariátrica y cuando me da un ataque de ped*s que no paran no sólo es doloroso sino que también me tengo que aislar en un cuarto porque es completamente intolerable para los que están a mi alrededor".