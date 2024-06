Pepe Aguilar revela predicción de Calderón: inseguridad en México tardará 35 años

El reconocido cantante y empresario Pepe Aguilar, durante una entrevista con Adela Micha en “La Saga”, reveló una conversación que tuvo con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico.

Según Aguilar, Calderón estimó que la inseguridad en México tardaría más de tres décadas en resolverse.

Pepe Aguilar, conocido por su carrera en la música regional mexicana, mencionó que en algún momento, durante el sexenio de Calderón (2006-2012), el expresidente le confesó en una conversación privada que los resultados de la lucha contra el narcotráfico tardarían al menos 35 años en manifestarse.