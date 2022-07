¡Cállate, palero! Periodista ofende a compañero y reclama censura a AMLO

La conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador su puso color de hormiga luego de que la periodista independiente Reyna Haydee Ramírez denunciara que el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas la ha censurado de las “mañaneras”, pero su furia provocó que ofendiera a un reportero llamándolo “palero”.

Contra viento, marea y la censura en #México https://t.co/Ex2ErdqjB6 — Reyna Haydee Ramírez (@rynram) July 21, 2022

En primer lugar Haydee Ramírez, afirmó que los casos que presenta el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja repite los mismo que comunican las fiscalías estatales en los diferentes casos, y solicitó que se investiguen casos actuales.

Acto seguido denunció que Ramírez Cuevas presuntamente se ha encargado de censurarla, es decir no la deja entrar a las mañaneras, incluso asegura que tuvo que solicitar un amparo para poder ingresar a las conferencias semanales, pero que con todo y esas medidas solo se le deja entrar una vez por mes.

Y ante las constantes quejas el mandatario aseguró que todos los periodistas tienen la oportunidad de hablar en sus mañaneras. Sin embargo, la periodista independiente insistió que no es así y que lo único que quiere que se respete sea su libertad de expresión.

Minutos después la furia nublo el juicio de la reportera, pues en sus constantes intervenciones mientras López Obrador hablaba, un reportero identificado como Hans Salazar trató de silenciarla para que escuchara al mandatario, pero ella reaccionó de manera despectiva. .

"Cállate palero, tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. Yo no me meto con ellos", agredió Reyna Haydee Ramírez.

Enseguida el titular del ejecutivo intervino en el breve altercado y reprobó los insultos, por ello le contestó “amor y paz”. Finalmente, el presidente pidió que la periodista ingrese a la mañaneras todos los días.