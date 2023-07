Perrito del meme “Cheems” podría tener cáncer

El perro de Hong Kong conocido por inspirar la creación de los memes de "Cheems", el perrito “que tiene ansiedad” y que se han viralizado en redes sociales, posiblemente tiene cáncer, informó su tutora.

El can es una celebridad de internet desde 2017, su popularidad incrementó en abril cuando otro de la misma raza, Shiba Inu, se convirtió de forma temporal en el logotipo de la red social Twitter.

Aunque en realidad se trataba de "Kabosu" o "Doge", algunos usuarios confundieron a este con "Balltze", que es verdadero nombre de "Cheems".

Kathy Lam se percató de lo triste que se observaba su mascota en enero de este 2023, porque sus patas traseras estaban tan débiles que no podía levantarse.

El perro también presentó otras molestias como tos, pese a que lo llevó a fisioterapia y fue atendido por veterinarios, no ha mejorado lo suficiente.

En mayo, el perrito de 12 años fue diagnosticado con derrame pleural, lo que significa que presenta acumulación de líquido entre los tejidos que recubren sus pulmones y el tórax, por lo que lidia con dificultades para respirar.

Por lo que se le practicó una toracocentesis para drenar el fluido.

Mediante redes sociales su tutora informó que luego del procedimiento, no quería comer ni beber agua, registraron que en seis días, el canino perdió 1.5 kilogramos de peso.

Análisis posteriores revelaron la presencia de tres pequeñas neoplasias (masas anormales de tejido), que podrían ser benignas (no cancerosas) o malignas (cancerosas).

Estas estarían ubicadas en las capas de tejido que separan los pulmones del tórax.

Algunas semanas antes, "Balltze" se mostró contento y con energía, pero a principios de este mes reapareció la acumulación de líquido, fue necesario drenar más fluido otras dos ocasiones.

Con base en rayos x recientes, los médicos veterinarios sospechan que las neoplasias se expandieron. Como se encuentra en la pleura, es muy difícil extraer una muestra, pero por los síntomas y estudios, una veterinaria piensa que es muy posible que sea cáncer.

Kathy publicó en sus redes "Estaba lidiando para darles la noticia, ya que no he sido capaz de aceptarla yo misma", a pesar de la situación y tras los estudios se visualiza en fotos a “Cheems” feliz, jugando y paseando en un parque.

Por último enfatizó en su mensaje para los seguidores del famoso perrito "Por favor, tengan la seguridad de que haremos todo lo posible para cuidar bien de él".

please rest assured, we will try our best to take good care of him pic.twitter.com/yDIdoCrm5t