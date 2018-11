¡Qué ternura!, perro espera a que le abran una puerta invisible

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los perros se han convertido en la mascota ideal por excelencia, no sólo son nuestros compañeros por decisión propia, también son confidentes, amigos, y paño de lágrimas.

Su lealtad no tiene límites y su corazón es tan noble que a pesar de que en ocasiones pasan por mucho sufrimiento siguen amando con la misma intensidad de siempre.

Cada tanto aparecen en Internet historias y videos que emocionan -o dan risa- donde los protagonistas son peludos de cuatro patas.

Recientemente se viralizó un tierno video donde se muestra que su inocencia es la misma que la de un niño, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

En las imágenes se observa a un can sentado en el umbral de una casa pensando que la puerta está cerrada. Ahí se queda inmóvil hasta que una niña simula abrir una puerta invisible, momento en que entra a la vivienda.

La grabación fue compartida en Twitter por la usuaria Jensen Kendal, de Santa Rosa, California y rápidamente se viralizó.

Hasta el momento lleva más de 9 millones de reproducciones y 750 mil 'me gusta'.

Si no has visto el video aquí te lo dejamos:

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII