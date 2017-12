Este es el perro 'Grinch' y te sorprenderá cuánto odia la navidad

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Y aunque para muchos, la navidad sea motivo de festejo, unión y celebración, para otros no lo es tanto. Existen personas que demuestran en todo momento que la época decembrina es una pérdida de tiempo, una hipocresía y se aíslan para no tener que convivir, no cenar y no salir con nadie. Simplemente quedarse en casa viviendo 'amargada' y 'solitariamente' lo que se supone es 'la noche buena'.

Así como hay este tipo de personas, también hay animales, como este perrito que se ha vuelto viral en redes sociales por su 'particular' forma de reaccionar a la navidad. La dueña de este Husky ha decidió vestirlo de manera festiva y su mirada parece relatar que a él no le gusta.

Por más que le pongan adornos, bufandas, cuernos de reno o cualquier cosa relacionada con las fiestas decembrinas, nadie ha logrado quitarle su cara de enojado.

Ni una galletita lo contenta. (Foto: TKM).

En redes sociales el perro de nombre Anuko ya es toda una celebridad, pues desde que se dio a conocer su rechazo a las festividades navideñas, ha sido protagonista de miles y miles de memes donde se queja de las fiestas, los intercambios y las posadas.

La dueña de Anuko es feliz aunque él sea un

Así que ya lo sabes, cada que alguien te moleste por no estar entusiasmado por las fiestas decembrinas, enséñales las fotografías de Anuko, el perro que definitivamente es el más Grinch de la vida.

Este gato hasta participa en una posada...

A través redes sociales comenzó a circular el video de un gato que, con la ayuda de su dueño, golpea una piñata con un palo de madera; el video fue grabado en una parte de México y dura menos de un minuto.

Con el tradicional "dale, dale, dale, no pierdas el tino..." el minino ayudado por un joven le pega varias veces a la figura de cartón, mientras es alentado por los demás presentes coreando la tradicional canción para estas ocasiones.