¡Perturbador! Mira el terrorífico video compartido por Canal 5 a las 3 de la mañana

MÉXICO.- Durante esta cuarentena causada por el Covid-19 es muy común que varias personas duerman más tarde, debido a que muchos no van a trabajar o no tienen clases.

Por esa razón, el canal 5, les ha dado un buen susto a todos aquellos que les gusta desvelarse, volviendose tendencia en Twitter.

El Twitter oficial de canal 5, la cual con más de 800 mil seguidores, compartió un escabroso tweet el cual no puedes borrar de tu mente una vez que lo hayas visto.

Canal 5 (@MiCanal5) es tendencia por haber subido este video súper creepy a su Twitter sin razón alguna aparente. pic.twitter.com/A0wpWdYTHi — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 1, 2020

De acuerdo con algunos usuarios, este clip tan perturbador pertenece a la serie de videos subidos por el canal “Kids’ Poems and Stories with Michael Rosen”, a un tema en particular llamado “Michael Rosen Lunchtime”.

También te puede interesar: Video: Niño cae en un bote con agua y casi muere ahogado

Posteriormente el video fue borrado de la cuenta oficial de Canal 5, por lo tanto, no se sabe si fueron hackeados o se si trató de una estrategia de marketing para generar más seguidores en Twitter.

Reacciones en Twitter tras ver el macabro video:

Yo viendo el hilo de todos los videos que pone el canal 5 a las 3 am pic.twitter.com/0ZEE26MBC4 — ErnestoTell (@ErnestoTell) April 1, 2020

weeeey nooo😭👌🏻 canal 5 pic.twitter.com/9Q7pHvC7z6 — Diane Godina (@GodinaDiane) April 1, 2020

Bien tranqui viendo Canal 5 / sacan su anuncio bien satánico. pic.twitter.com/ha1EOpDc4h — Jorge Vanegas (@NoSoyVenegas) April 1, 2020