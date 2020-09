Piden cancelar en redes sociales a JK Rowling por planteamiento de su nuevo libro

La autora de "Harry Potter", J.K Rowling fue nuevamente criticada por consideraciones transfóbicas. En esta ocasión debido al último libro que publicó "Troubled Blood", en el que habla de un asesino serial, que para cometer sus crímenes se viste de mujer.

Anteriormente la escritora fue señalada por los internautas, incluido el actor Daniel Radcliffe, quien en cine da vida al mago principal de su novela, por hacer comentarios en redes sociales que van en contra de las manifestaciones sexuales de personas transgénero.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.