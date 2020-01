¿Un pitazo bancario más? Ahora el asaltado es un diputado (video)

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de que se viralizara el caso de un cliente del banco Santander que fue asaltado tras retirar una fuerte suma de dinero de la ventanilla de una sucursal, en Veracruz, el pasado 2 de enero; este lunes un diputado ha denunciado de la misma manera un asalto del que presuntamente fue víctima, bajo las mismas circunstancias.

Se trata del diputado del Congreso de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas, quien también es Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas.

El legislador de la bancada del partido Morena, quien se define en su perfil de Twitter como “Amlover”, grabó sus pasos hasta llegar a la pared de cristal del banco desde donde enfocó a uno de los cajeros, a quien acusó de dar aviso a los delincuentes que lo asaltaron momentos antes.

“Vine al Bancomer de Town Center de Rosario y saliendo del Town Center me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado del banco (…) Quien me asaltó me dijo exactamente la cantidad que yo había retirado”, concluye la video denuncia del diputado.