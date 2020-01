Pizza con kiwi crea polémica en Twitter: "Un crimen para la cocina"

Agencia

MÉXICO.- Un usuario de Reddit inició una nueva polémica gastronómica en la Red publicando una foto de una variedad muy especial de pizza. "Pizza de kiwi de una pizzería danesa, una abominación impía", publicó.

Algunos internautas estuvieron de acuerdo con su valoración de la pizza, pero otros, con gustos más originales, expresaron que estarían interesados en probarla.

"Como amante de la pizza con piña estoy intrigado":

As a pineapple pizza eater... I am... intrigued pic.twitter.com/tdIiAw2j09

Otros usuarios no se mostraron tan entusiasmados con la novedad gastronómica. "Estoy llamando a la Policía de la pizza", escribió un comentarista. Algunos incluso la tildaron de "crimen contra la humanidad" y "desgracia absoluta".

Me until I saw this tweet: pic.twitter.com/rX6wpAKlPK