PobreMexico: Los mejores memes de la rifa del avión presidencial

CANCÚN.- Tras el anuncio de la rifa del avión presidencial, Twitter se convirtió en una mina de memes dejando en claro qué piensa una gran mayoría de mexicanos al respecto.

Y a pesar de que el mandatario reiteró que los recursos recaudados serían destinados a la compra de equipo médico, las redes sociales no perdonaron y catalogaron esta decisión como absurda.

También te puede interesar: Pareja adopta a un perro y se lo terminan comiendo

El avión se rifa pero no lo ganas, y al mismo tiempo se vende o renta pero no usas, entonces el gobierno lo sigue teniendo pero es de quién lo gana y lo compra. #AvionPresidencial pic.twitter.com/U6kUNGuhE0

-¿Entonces va a dar el #AvionPresidencial o no?



-Lo voy a dar y no lo voy a dar, usted me entiende. pic.twitter.com/AYYkDLZEgF