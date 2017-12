Superpolicía evita que camión caiga de puente ¡con sus manos!

Agencia

Inglaterra.- El policía de tráfico Martin Willis, fue el primero en llegar este viernes a un punto de Yorkshire del Oeste, Inglaterra, donde un camión accidentado se balanceaba en los bordes de un puente con el conductor atrapado dentro.

Durante quince minutos, el tiempo que tardaron en llegar los servicios de emergencia, el policía se agarró por una de las ruedas del vehículo y evitó que cayera, según informa el portal de noticias RT.

"Después de aferrarme al vehículo para prevenir que se tambaleara por el viento, ni siquiera puedo describir el alivio que sentí cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar", comentó Willis a The Huddersfield Examiner.

1st on the scene of this collision on the #A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can't begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7