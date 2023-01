No fue apoyo político: Giovani Dos Santos tras saludo a Adán Augusto

Giovani Dos Santos aseguró que el saludo que le envió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández no fue apoyo político, al mismo tiempo se deslindó de responsabilidades sobre el uso que se le den esas imágenes.

Este domingo, Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna fueron duramente criticados en redes sociales, luego de ver que los deportistas se prestaron para ser imagen de una presunta campaña anticipada, recordemos que López Hernández es uno de los funcionarios que aspira para ser candidato a la presidencia de México.

En los metrajes compartidos, se aprecia que los saludos tienen un mensaje en común, dejar entrever que están ‘augusto’ con la ‘amistad’ del Secretario de Gobernación.

Esto causó enojo entre los internautas, pues aseguran que esos saludos, presuntamente pagados, le costaron al pueblo.

“Ni se nota que se vendieron”, “y seguimos con las campaña$ escondidas”, “cuánto nos costó”, “Cuanto nos salió esos saludos”, “se parece a la campaña del verde. No que no había corrupción”, se lee entre los comentarios.

Tras las fuertes críticas, Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna aseguraron que el saludo al funcionario no se trató de una campaña política.

Dos Santos dijo que el mensaje se lo pidió un amigo cercano, cosa que hace regularmente como figura pública, por lo que se deslindaba de cualquier responsabilidad sobre el uso de su imagen.

Layún argumentó que en ningún momento hizo uso de algún slogan y que ese saludo es muy similar a lo que normalmente hace como futbolista.

No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura.



Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias… p1 pic.twitter.com/TTxfdpjyQd