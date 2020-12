Por 25 mil pesos venden supuestas vacunas contra Covid-19 en la dark web

Ciudad de México.- Claramente el proceso de desarrollo y la próxima distribución de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer / BioNTech no es simple, aún así en la dark web, ya se están vendiendo.

El portal Vice World News encontró varios proveedores en la web oscura que aseguran estar vendiendo dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech a clientes globales por hasta mil 300 dólares la pieza, unos 25 mil 700 pesos. En el anuncio se asegura que pueden entregar en cualquier país.

Al menos dos proveedores con los que habló Vice World News, a través de la aplicación Wickr, afirmaron ser farmacéuticos y que adquirieron la vacuna a través del gobierno y que ya la habían vendido a varios clientes.

Uno afirmó tener una reserva de unas 560 dosis. Sin embargo, cuando se les pidió una prueba de sus calificaciones y una fotografía del producto, ambos se negaron. Más tarde, uno de ellos, relata el medio, envió una imagen de archivo de alta calidad de un frasco con la etiqueta "Vacuna contra el coronavirus".

Sobre el tema, la Dra. Barbara Mintzes, profesora asociada del Centro y Facultad de Farmacia Charles Perkins de la Universidad de Sydney, dijo a Vice:

"Hay tantas banderas rojas aquí que es difícil saber por dónde empezar. Incluso si una persona está comprando un medicamento recetado o algo como una vacuna en internet siempre está la pregunta de si realmente está obteniendo lo que cree que está obteniendo. No hay absolutamente ninguna garantía".

Además, dijo que el caso es particularmente extraño considerando que la vacuna de Pfizer debe mantenerse a menos 70 grados centígrados.