Predicciones para 'El Mundo en 2024’: Claudia Sheinbaum destaca en la portada de The Economist

La prestigiosa revista de finanzas, The Economist, ha revelado su edición especial ‘The World Ahead 2024’, destacando la presencia de la candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum en su portada.

La publicación británica analiza tendencias geopolíticas y predicciones para el próximo año, posicionando a Sheinbaum sobre el presidente ucraniano Volodimir Zelenskyy y cerca de misiles similares a los nucleares.

Según los pronósticos de The Economist, Sheinbaum podría convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de México tras las históricas elecciones del 2 de junio de 2024.

La competencia principal será con la opositora Xóchitl Gálvez, y se espera que el próximo gobierno mantenga la continuidad de las políticas actuales, aunque con posibles desafíos para mantener los niveles de apoyo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

La portada enigmática muestra un reloj de arena tradicional, simbolizando que el mundo se está quedando sin tiempo.

En el centro, Zelenskyy y Putin se enfrentan mientras un voto pendiente cae en una urna electoral.

Destacando un cubo lleno de votos, The Economist resalta que en 2024 más de la mitad de la población mundial tendrá el derecho de elegir a sus gobernantes en aproximadamente 70 países.

La incertidumbre se proyecta en la parte superior derecha de la portada con la silueta de Donald Trump, sugiriendo que el resultado electoral podría decidirse por pocos votos en estados indecisos, con consecuencias globales que afectarán desde la política climática hasta el apoyo militar a Ucrania.

En la parte inferior izquierda, la figura de Joe Biden mira hacia las energías renovables, mientras en la inferior derecha, el presidente chino Xi Jinping se enfoca en el calentamiento global y la industria de los coches eléctricos. Entre ambos, representaciones del Hemisferio Sur.

