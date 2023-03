¿Quieren un poco de carne de mamut a la parrilla? Una compañía australiana presentó una albóndiga hecha de carne cultivada en laboratorio usando secuencia genética del extinto paquidermo, asegurando que se fabricó para avivar el debate público.

“No es una broma”, dijo Tim Noakesmith, fundador de la startup australiana Vow, refiriéndose al 1ro de abril, día de las bromas en varios países. “Esta es innovación de verdad”.

La carne cultivada se hace a partir de células animales. No se necesita matar ganado para su producción, por lo que los activistas aseguran que es mejor, no sólo para el animal, sino también para el medio ambiente.

