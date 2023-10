Preparan “The TVA Experience” en Londres para promocionar temporada 2 de Loki

Marvel Studios ha estado preparando “The TVA Experience” que estará disponible para los fanáticos en Londres, Inglaterra el próximo sábado 7 de octubre, se trata de una experiencia para promocionar el lanzamiento de la segunda temporada de la serie “Loki”.

Los fas de las aventuras del “dios de las mentiras” del MCU podrán “proteger la sagrada línea de tiempo”, comer un pedazo de un pay de limón (postre favorito de uno de los mejores agentes Mobius) y por su puesto poder ver algunos de los trajes que usaran los personajes en el segundo ciclo del show televisivo exclusivo de Disney Plus.

Aunque se menciona que las entradas anticipadas ya fueron repartidas, aún podrían acceder personas sin cita, ya que además se trata de un evento gratuito, pero el ingreso es dependiendo a la demanda al recorrido que durará en promedio 45 minutos.

Aparentemente podrán ver locaciones similares a las empleadas por la Autoridad de Variación Temporal (TVA), con acceso a sus oficinas, herramientas tecnológicas, talleres y es que los afortunados serán “procesados” por los agentes de la organización por haberse desviado del camino trazado por los guardianes del tiempo (aunque en realidad una variante de Kang es la responsable de todo), las puertas de este lugar estarán abiertas de 10 am a 9 pm.

El primer episodio de Loki Temporada 2 está disponible a partir de este 5 de octubre en la Disney Plus, siguiendo a la versión del 2012 que escapo tras los eventos de Avengers Engame, enterándose que era una variante llegó a un trato conociendo a una versión femenina Sylvie.

De la cual se enamora perdidamente, descubriendo los oscuros secretos detrás de la creación de la TVA, muchas versiones alternativas de si mismo, ahora tendrá que lidiar con las consecuencia de la muerte de “Aquel Que Permanece”, desatando la guerra multiversal, con el consejo de Kangs esperando su momento para atacar.

