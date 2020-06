¡El 2020 sigue sorprendiendo! Puente Golden Gate emite un extraño sonido (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Por medio de algunos videos que circulan en redes sociales, varios usuarios se puede alcanzar escuchar un extraño sonido que parece venir del puente de Golden Gate, en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, estructura que recientemente fue remodelada.

En las distintas grabaciones que se han estado subiendo a internet se puede percibir un tono bastante agudo que se alcanza a escuchar en varias zonas aledañas al Golden Gate.

The Golden Gate Bridge now makes music. You can hear this whistle all over the city pic.twitter.com/W1V9Dw4sXb

Los usuarios que han escuchado este sonido afirman que nunca habían oído algo así en los 83 años de existencia de este puente histórico de la ciudad de San Francisco.

Anthony J.:

“Engineers designed new sides for the sidewalk to help with wind resistance but didn’t take into account the EXTREME sound it creates when wind passes through it. The bridge sings crazy songs now it’s so trippy. It hurts the ears and unbearable it’s that loud.” pic.twitter.com/GWdVia1GNS