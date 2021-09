Rapero se incrusta un diamante en la frente y se lo arrancan en un concierto

Ya no se puede confiar ni en tus propios fans. El rapero Lil Uzi Vert sufrió un terrible accidente durante unos de sus conciertos ocasionado por sus mismo seguidores.

Los fans del cantante le arrancaron de la frente un diamante que el estadounidense se había incrustado a principios de este 2021.

En enero pasado, el rapero confesó que la piedra costaba demasiado que ha estado pagando por ella desde 2017.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰