Redes ‘estallan’ con la maldición del video 1444 de YouTube

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Es común que ciertos videos de YouTube o Facebook se vuelvan virales en poco tiempo, no siempre por ser algo positivo, como ocurre con el llamado video 1444.

De acuerdo con información de redes sociales, no se sabe cuál es el origen exacto del video 1444, pero la mayoría de versiones coincide en que fue un metraje subido a un canal de YouTube que estuvo por unas horas antes de ser borrado definitivamente junto con el canal en cuestión.

En el clip de corta duración aparece un joven sosteniendo un arma larga con la cual se dispara en la cabeza y, supuestamente, maldice a quienes ven las imágenes pero para “contrarrestarlo”, la persona debe comentar la fecha en que lo vio.

Además de eso, esta "maldición" se ha combinado con lo mismo que pasaba en la ficción de "El Aro" donde, si se veía el video maldito de Samara Morgan, esta aparecería luego de 7 días para cobrar su venganza. Esto sucedía siempre a menos que otra persona vea el video, premisa que también se utilizó para la película de "It Follows" ("Te Sigue").

Aún no se esclarece qué fue lo que pasó exactamente con este joven y por qué tomó esa drástica decisión. Tampoco se ha encontrado al responsable que encontró el metraje y lo subió al canal de YouTube, pero es posible que con el pasar de los días estas incógnitas se esclarezcan en los foros de Internet.

NO miren el video 1444 en Youtube si son sensibles, es un chabón pegandose un tiro en la cabeza y puede afectarlos eu, no lo miren por favor. Lo tuve que decir porque andan todos haciéndose los misteriosos y los demás van a ver qué onda y les puede afectar.



NO LO MIREN ok? ok