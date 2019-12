Amenazan de muerte a “El Costeño” por broma sobre AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Javier Carranza, mejor conocido como "el Costeño", presentó una rutina en donde se mofa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha provocado críticas y amenazas en redes sociales.

De acuerdo con las redes sociales, el comediante lanzó una broma “pesada” sobre las mañaneras del presidente:

"Andrés Manuel es como el pito, se para a las 6 de la mañana a lo puro pendejo".

El Costeño también se mofó del cancelado aeropuerto de Texcoco, al afirmar que solo en México se pelean por un lago que no existe. Para rematar, lanzó otro chiste, ahora sobre Morena:

"Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran en la entrada”.

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!