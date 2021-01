Redes sociales se vuelcan en apoyo a Nath Campos tras denunciar a Rix por abuso

La youtuber Nath Campos publicó un video en YouTube en el que narra su historia de supuesto abuso sexual por parte de Rix.

"Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme", escribió Campos en su cuenta de Twitter tras liberar el video en YouTube.

Ante estas fuertes declaraciones, usuarios de redes sociales mostraron su irrestricto apoyo a Nath Campos. Incluso sacaron a la luz antiguas polémicas de Rix en redes sociales.

En especial, recordaron un video de Rix de 2017 en el que habla sobre las primeras impresiones que tuvo al conocer a otros compañeros de redes sociales, en especial lo que dijo sobre Nath Campos.

Los usuarios recodaron que en su momento, Rix dijo no tuvo una buena impresión de Nath cuando la conoció en un antro porque estaba muy borracho, "me la estaba intentando agarrar", dijo, para después agregar que "yo dije 'ella es guapa, me la voy a intentar agarrar a besos'".

RIX ABUSADOR PERO...

No se nos olvida Yao Cabrera intentando violar a Caelike

No se nos olvida Pantoja amenazando a Kenia Os con fotos intimas.

No se nos olvida Luisito Comunica poniendo borrachas a chicas para meterse con ellas.

Tampoco tu "Rayito" hablando mal de Dhasia. pic.twitter.com/AyEccbpDCw — LA COMADRE 👑 (@LaComadree) January 23, 2021

Recuerdan otros casos de abuso en redes sociales

Además del apoyo a Nath, los usuarios también sacaron a colación antiguos casos de twitteros, youtuberos y creadores de contenido que en su momento fueron “balconeados” por cometer imprudencias en relación al abuso o incluso, acoso sexual.

Entre los más reciente, está el caso de Luisito Comunica y su fotografía con una botella de tequila cosificando a su pareja.

También salió a la luz un antiguo video de JuanPa Zurita, en el que sin empacho alguno grabó el momento en el que se acercó a una mujer, sin su permiso, para “celebrar” su entallado vestido.

Puto cínico, además de pinche acosador eres un puto ratero por chingarte la lana de los damnificados. Chinga tu madre pic.twitter.com/AZEUea2aSm https://t.co/wZVMdpDaFZ — MALVADO DR. TOCINO (@Adrianczino) January 23, 2021

Acuérdense de cuando Werever y Pepeproblemas dijeron esto. Es obvio que todos en el medio saben sus porquerías pero nadie dice nada, que ahorita salgan a decir que no sabían nada es totalmente hipócrita. Todos son cómplices. #rixviolador #NathYoTeCreo pic.twitter.com/9NUUkGQO1Y — Eddie With An E (@EdwinLodbrock) January 23, 2021

También se recuerda el caso de Mario Bautista, denunciado por unas menores de edad por supuestamente abusar de ellas. Sin embargo, las jóvenes no pudieron comprobar sus dichos y tuvieron inconsistencias en sus acusaciones, por lo que la demanda no prosperó, por lo que el cantante de reggaetón fue absuelto.

